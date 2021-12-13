На Алтае 13 декабря 2021 года похолодает до -24 градусов

В Гидрометцентре обещают небольшой снег и сильную гололедицу на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 13 декабря 2021 года температуры воздуха днем составит от - 19 до -24 градусов. В некоторых районах будет немного теплее от -12... -17 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, а местами могут быть порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем в Барнауле будет от -14 до -16 градусов. В Гидрометцентре обещают небольшой снег и сильную гололедицу на дорогах.

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