Барнаульская «учительница в купальнике» высказалась о скандале с ее коллегой из Новосибирска

Новосибирскому педагогу пришлось написать уйти с работы после откровенного видео в социальных сетях Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова прокомментировала скандал с ее коллегой из Новосибирска. Педагогу пришлось написать уйти с работы после откровенного видео в социальных сетях. Кувшинникова сказала, что их истории с увольнением совершенно несравнимы.

– Думаю, что ей просто не надо было изначально устраиваться на работу учителем, если она занимается таким видом спорта (как ни крути, а люди видят в этом всё-равно стриптиз!). Это же не художественная гимнастика или спортивная акробатика, и не зимнее плавание, в конце концов. <>Мою историю увольнения совсем нельзя сравнить с такими случаями! Я была образцом для подражания всем учителям и девочкам, к моему имиджу негде прикопаться! Я веду ЗОЖ всю жизнь, и моё фото было тому подтверждением. К сожалению, директор школы оказалась недальновидным человеком, не ценящим свои кадры", — рассказала девушка Сиб.фм.

Напомним, зимой 2019 года Кувшинникова выложила снимок, где она в коротком платье сидит на турнике в мороз. Татьяна увлекается моржеванием, а снимок сделан во время соревнований. Фото не понравилось родителям учеников и директору. В итоге учительница была вынуждена уволиться из школы.