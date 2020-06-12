Барнаульцы нарисовали граффити в благодарность врачам

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:29:43+03:00

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В Барнауле на улице Юрина появилось граффити, где нарисованы медики в сердечке, сделанном из рук. Так местные художники стрит-арта выразили благодарность врачам, которые самоотверженно и терпеливо лечат пациентов, больных коронавирсом. Каждый день они находятся в «красной» зоне и борются с инфекцией.

Авторы рисунка – граффитисты Виктор Минаев и Анатолий Капитонов. На Юрина, 184а, они нашли гараж, у которого кирпичная стена проезжую часть, и украсили ее цветным рисунком. Ежедневно мимо этого здания проезжают сотни медиков по пути на работу, которые трудятся в больницах неподалеку – в кардиоцентре, больницах № 4, 11 и 12, детской поликлинике №7 и др.

Подобные рисунки сейчас появляются на улицах по всей России. Во многих городах России проходят аналогичные акции или целые фестивали, объединённые общей идеей #СпасибоВрачам. Такие граффити можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Челябинске, Калуге и других городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU