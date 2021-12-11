На Алтае общественники предлагают предлагает ввести QR-коды в транспорте

QR-код
Фото: Татьяна Гейнрих
Остановить распространение коронавируса можно введением QR-кодов, в том числе в общественном транспорте. Об этом профессор РАН Сергей Сысолятин рассказал на заседании Общественной палаты алтайского наукограда. Об этом пишет «Бийский рабочий».
– Люди без QR-кода, по его мнению, не должны появляться в общественных местах – в транспорте и в магазинах, включая продуктовые. Это в какой-то мере поможет остановить коронавирус и усилит вакцинацию, – отмечает издание.
Ранее мы писали о том, что мэр Бийска Александр Студеникин призвал работодателей отстранять от работы невакцинированных сотрудников.