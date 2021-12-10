Мэр Бийска высказался по поводу увольнений из-за отказа вакцинироваться

Ранее в Алтайский край завезли свыше 1,3 млн вакцин против коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Бийска Александр Студеникин призвал работодателей отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Об этом он заявил на встрече с общественниками, сообщает издание «Наш Бийск».

– Как бы ни было тяжело, отстраняйте людей от работы, в крайнем случае, но защищайте наше общество в целом! Кому-то маски не нравятся, кому-то — QR-коды, но послушайте, мы все-таки в обществе живем! У кого-то медотводы, они не имеют возможности вакцинироваться, но их ведь тоже надо защитить! – сказал Студеникин.

Мэр наукограда заявил, что в администрации большинство людей поставили прививки. По сравнению с прошлым годом заболеваемость практически снизилась.

Напомним, ранее в Алтайский край завезли свыше 1,3 млн вакцин против коронавируса.