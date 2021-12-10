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Общество10 декабря 2021 8:54

520 заболевших COVID -19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших превысило 109 тысяч
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Общее число зараженных сейчас составляет 109253 человек

Общее число зараженных сейчас составляет 109253 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Алтайском крае выявили 520 человек, инфицированных короанвирусом. Общее число зараженных сейчас составляет 109253 человек, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 10 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 929 человек. Кроме этого, 266 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

При этом с начала пандемии в Алтайском крае уже выздоровели 83836 человек. В регионе продолжается вакцинация, сейчас перевиваются свыше 1 млн человек.

Ранее мы писали, что до конца года Алтайский край ожидает первую поставку вакцины против ковида для подростков.