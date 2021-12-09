До конца года Алтайский край получит противоковидную вакцину для подростков

По итогам клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайский край ожидает первую поставку вакцины против ковида для подростков. Как сообщают «Вести Алтай», комплекты должны поступить в регион до конца декабря.
По словам главного детского инфекциониста регионального Минздрава Галины Филипповой, по итогам клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты.
- Вакцина зарегистрирована, она отличается от взрослой тем, что на порядок меньше антигена, но также двукратно вводится. Сначала определяются противопоказания к введению данной вакцины, - отметила специалист.
К противопоказаниям относятся обостренные хронические болезни, респираторные вирусные инфекции, анафилактическая реакция на компоненты вакцины и так далее.
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