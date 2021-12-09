До конца года Алтайский край получит противоковидную вакцину для подростков

По итогам клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край ожидает первую поставку вакцины против ковида для подростков. Как сообщают «Вести Алтай», комплекты должны поступить в регион до конца декабря.

По словам главного детского инфекциониста регионального Минздрава Галины Филипповой, по итогам клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты.

- Вакцина зарегистрирована, она отличается от взрослой тем, что на порядок меньше антигена, но также двукратно вводится. Сначала определяются противопоказания к введению данной вакцины, - отметила специалист.

К противопоказаниям относятся обостренные хронические болезни, респираторные вирусные инфекции, анафилактическая реакция на компоненты вакцины и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 1,3 млн комплектов вакцины против ковида получил Алтайский край

В регионе полностью привито 913 тысяч человек (подробнее)