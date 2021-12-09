Больше 1,3 млн комплектов вакцины против ковида получил Алтайский край

В настоящий момент в регионе прививаются 1080146 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинские организации Алтайского края получили 1361188 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Как сообщает краевой оперштаб, в настоящий момент в регионе прививаются 1080146 человек.

- 116 695 человек получили первую прививку; 913 471 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 49 980 человек получили повторную вакцинацию, - пояснили в штабе.

За сутки в регионе выявили еще 521 факт заражения ковидом и 1184 – выздоровления. Также специалисты подтвердили 28 летальных исходов пациентов, у которых был ковид. Во всех случаях смерти причиной названа именно новая инфекция.

В ковидных госпиталях региона находятся на лечении 2 929 человек с коронавирусом и 288 пациентов с вирусной пневмонией.

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