Главу одного из алтайских сельсоветов осудили за фиктивные контракты

Её признали виновной в присвоении бюджетных денег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новичихинском районе осудили главу одного из сельсоветов. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщину признали виновной в присвоении денег с использованием служебного положения.

В 2018 году чиновница заключала фиктивные контракты на выполнение разных работ: заготовку дров, ремонт помещений в культурно-досуговом центре, отоплению и так далее. В итоге женщина присвоила себе почти 50 тысяч рублей.

По решению суда её приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на такой же срок.

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