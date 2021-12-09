Зимой 2021-2022 в Барнауле будут работать 20 катков

В настоящий момент работают 11 из 20 запланированных на эту зиму катков Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Барнаула рассказала, где будут работать катки и лыжные базы этой зимой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в краевой столице откроют 72 спортивных объекта: 20 катков, столько же лыжных баз и 32 хоккейных коробки.

В настоящий момент работают 11 из 20 запланированных на эту зиму катков. Они находятся в спорткомплексе «Обь», на парковке ТРЦ «Галактика», «у ТРЦ «Огни», по улице Ускова,3 и так далее. Также открыты крытые площадки – «Льдинка» на улице Энтузиастов и «Динамо» в ТРЦ «Галактика». Остальные будут готовы к приему гостей до 15 декабря.

- Согласно действующему указу губернатора, допуск на спортобъекты будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также действующего QR-кода, - отметили в администрации.

Посмотреть полный список баз, катков и хоккейных коробок можно по ссылке.

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