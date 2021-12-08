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Общество8 декабря 2021 9:43

В Октябрьском районе Барнаула начали строить ледовый городок

На место строительства частично завезли ледяные кубы
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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На Германа Титова начали строить ледовый городок.

На Германа Титова начали строить ледовый городок.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Октябрьском районе Барнаула начали строить ледовый городок. В связи с работами движение по площади на Германа Титова перекрыто до 21 января, сообщает администрация города.

- На площадку уже завезли лед. В этом году городок будет находиться на площадке перед зданием по ул. Германа Титова, 9, - пишет мэрия.

Изо льда возведут стены городка и ворота, появятся на праздничной площадке и ледяные скульптуры. Главным украшением городка станет искусственная ель. Новогоднюю красавицу украсят шарами и иллюминацией.

На постаментах установят светящиеся шары, ледяные конструкции оборудуют подсветкой.