На Германа Титова начали строить ледовый городок. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Октябрьском районе Барнаула начали строить ледовый городок. В связи с работами движение по площади на Германа Титова перекрыто до 21 января, сообщает администрация города.

- На площадку уже завезли лед. В этом году городок будет находиться на площадке перед зданием по ул. Германа Титова, 9, - пишет мэрия.

Изо льда возведут стены городка и ворота, появятся на праздничной площадке и ледяные скульптуры. Главным украшением городка станет искусственная ель. Новогоднюю красавицу украсят шарами и иллюминацией.

На постаментах установят светящиеся шары, ледяные конструкции оборудуют подсветкой.