В барнаульском парке установили контейнер для пластиковых крышек

Его разместили в «Изумрудном». Фото: "Вести Алтай"

В барнаульском парке «Изумрудный» появился контейнер для сбора пластиковых крышек. Собранные крышечки отдадут на переработку, отмечают «Вести Алтай».

Контейнер поставили в рамках совместного проекта краевого фонда имущества и движения «Мусора. Больше. Нет». По словам главы Фонда Владислава Вакаева, все вырученные средства от переработки крышечек передадут в приют для животных «Бусинка».

В контейнер можно скинуть пластиковые ручки-держатели от пятилитровок, крышки от тетрапаков, а также любые крышечки из пластика, на которых есть специальная маркировка.

- Это такой один из важных шажков, чтобы просто приучить людей к этому. Чтобы понимать, что действительно мусор надо раздельно собирать. И главное, чтобы это могло бы приучить детей к подобного рода действиям. Потому что ребёнку это интересно: собрать крышечки, отнести вместе с родителями в парк, заодно прогуляться, - подчеркнул Владислав Вакаев.

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