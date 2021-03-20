В «Изумрудном» парке в Барнауле может появиться незамерзающий пруд с уточками

Парк "Изумрудный" в Барнауле. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Изумрудный» может появиться незамерзающий пруд для водоплавающих птиц. Такая идея пришла управляющему территорией Владиславу Вакаеву. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

– Был на прошлой неделе в Москве и зашел в парк Горького. Посмотрите, как интересно сделано место для зимовки уточек. Струя воды не дает полынье замерзнуть. Судя по количеству птиц, им здесь весьма комфортно. Посмотрим, может, получится сделать что-то подобное в «Изумрудном», – написал Вакаев в посте.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке появится цветущий остров. Растения там будут цвести с апреля по октябрь.