Мэрия Барнаула заявила о нехватке техники для уборки снега

Дорожники работают на пределе своих возможностей Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульские дорожники продолжают бороться со снежной стихией, но число жалоб на некачественную уборку все растет. Как пишет “Толк”, городу не хватает снегоуборочной техники.

Накануне прокуратура и ГИБДД нашли на дорогах краевой столицы 120 нарушений. Однако специалисты администрации отмечают, что на это есть несколько объективных причин, одна из них - недостаток машин. Городу нужно в два раза больше техники, чем есть сейчас, из-за чего водителям имеющихся машин приходиться работать по десять часов за смену.

- В основном грейдеров не хватает, самосвалов не хватает по вывозке, - рассказал водитель "КамАЗа" Александр Захватаев.

Председатель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев отметил, что Барнаулу нужно еще 250 машин, для их закупки необходимо 2 млрд рублей, однако таких денег в бюджете нет, как и квалифицированных сотрудников.

Кроме того, уборку осложняют погодные колебания. Дорожникам приходится работать на пределе возможностей.

Что касается уборки во дворах, то чиновники подтвердили, что не все управляющие организации добросовестно исполняют свои обязанности. Комитет ЖКХ и районные администрации поставили данный вопрос на контроль, и в случае нарушений направляют все материалы в госинспекцию.

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