Прокуратуру Барнаула не устроило качество уборки дорог и тротуаров

Уборка снега в Барнаула оставляет желать лучшего Фото: Анна СЕМИНА

Прокуратура Барнаула совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку по оценке качества уборки дорог и тротуаров краевой столицы. Поводом к этому послужили многочисленные обращения граждан и публикации в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

- В результате выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ при очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств более чем на 120 участках, в том числе в пригородных поселках, - говорят в прокуратуре.

К документу прилагается длинный список из улиц, где зафиксирован снежный накат, уже сформированы снежные валы ближе десяти метров от пешеходных переходов и на полходах к ним, а также сужение проезжей части и снежные валы ближе 20 метров от остановок.

- При этом достаточных мер органами местного самоуправления, МБУ «Автодорстрой» не предпринято, - считают в ведомстве.

В результате проверки, в администрацию города было внесено представление об устранении всех выявленных нарушений, а также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.