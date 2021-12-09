В Барнауле начали сносить аварийный дом на Мало-Олонской

Подрядчик уже частично демонтировал крышу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду, 8 декабря, в Барнауле приступили к сносу аварийного многоквартирного дома на Мало-Олонской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядная организация уже снесла крышу и начинает разбирать несущие конструкции.

- На месте демонтажа аварийного дома побывал первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Пётр Воронков, - подчеркнули в мэрии.

В настоящий момент уже завершен демонтаж домов в Центральном районе краевой столице по следующим адресам: проспект Комсомольский, 50, улица Водников, 50, улица Анатолия, 96, улица Пушкина, 88, улица Фомина, 62. Также работы продолжаются на трех объектах по переулку Промышленному и на улице Кутузова. Всего по краевой программе расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы заключены контракты по 17 домам.

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