Власти Барнаула передали полномочия по работе с аварийным жильем районам города

Сейчас в городе необходимо расселить порядка восьми тысяч квадратных метров жилья Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула передала большую часть работы с аварийным жильем районным администрациям. Как сообщает «Толк», соответствующие изменения в документ о расселения ветхого жилья внесли городские депутаты.

- Как сообщил зампредседателя и главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин, надзорное ведомство оспорило часть документа, в которой говорится о том, что сроки переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, относящегося к объектам культурного наследия, не должны превышать трех лет со дня окончания срока реконструкции, - пишет издание.

Так, теперь районные администрации должны будут актуализировать сведения о семьях, доводить до собственников условия соглашений об изъятии жилья, информировать жильцов о компенсациях и правах, не допускать самовольного заселения в аварийные дома, мониторить техсостояние домов до их сноса, в случае ухудшения ситуации организовать обследование.

Также прокурор города потребовал внести новый раздел, который будет регулировать права нанимателей жилья из маневренного фонда.

К слову, сейчас в городе необходимо расселить порядка восьми тысяч квадратных метров жилья в рамках трех этапов региональной программы. Также городской комитет ЖКХ отправил заявку на дополнительные средства, чтобы ускорить процесс переселения в рамках четвертого этапа – это еще девять тысяч квадратных метров. Сроки пока неизвестны.

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