В Барнауле ночью 8 декабря работало 129 единиц снегоуборочной техники

МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Алтайского края ночью на дорогах работало 129 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Снег вывозили с проспектов Красноармейского и Калинина. Автогрейдеры, самосвалы, снегопогрузчики и тракторы работали на улицах Димитрова, Молодежная, Гоголя, Л. Толстого, Короленко, а также на Змеиногорском тракте.

- МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техник, - пишет пресс-служба.

Ранее в ходе совещания по повышению эффективности содержания улично-дорожной сети города рассказали, что в Барнауле будут быстрее реагировать на сообщения жителей о некачественной уборке снега в социальных сетях.

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