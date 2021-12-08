В Барнауле мэрия будет быстрее реагировать на сообщения в соцсетях о плохой уборке снега

Фото пресс-службы администрации.

В Барнауле будут быстрее реагировать на сообщения жителей о некачественной уборке снега в социальных сетях. Об этом сообщили в ходе совещания по повышению эффективности содержания улично-дорожной сети города.

- На основе обращений, поступающих через социальные сети, ежедневно формируется справка для главы города Барнаула и дорожных служб, - сказала председатель комитета информационной политики Екатерина Андреева.

Чаще всего такие сообщения пишут жители поселка Власиха, Октябрьский, Южный, Лебяжье, есть нарекания по очистке тротуаров на улице Власихинской, Молодежной, Пролетарская, Чкалова, Приречной, Энтузиастов, Ускова, Попова, Геодезической и др.