На Алтае будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве участкового

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве участкового. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером 14 июля участковый подъехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой самодельное огнестрельное оружие, – отметили в ведомстве.

Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист выстрелил в голову полицейского, причинив раны не совместимые с жизнью. После этого он поджег тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину, объяснив поступок неприязненными отношениями к сотрудникам правоохранительных органов. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей. Уголовное дело направили в суд.

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