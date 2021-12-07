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Общество7 декабря 2021 10:20

Депутат АКЗС высказался об обязательной вакцинации детей против COVID-19

По его словам, за жизнь детей должно отвечать государство
Герман Архаров
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Ваакцинация

Ваакцинация

Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Лещенко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению, выступил за обязательную вакцинацию детей против COVID-19. Об этом он рассказал во время конференции 7 декабря

– При готовности вакцины надеюсь, что вакцинация детей от ковида будет обязательной, чтобы не повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья, – сказал Владимир Лещенко

По его словам, за жизнь детей должно отвечать государство.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае зарегистрировали три случая смерти среди несовершеннолетних, которые заболели коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по словам главного детского инфекциониста региона Галины Филипповой, начиная с сентября, медики начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей.