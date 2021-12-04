Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 декабря 2021 5:00

В Алтайском крае три ребенка скончались от ковида

Вирус спровоцировал сопутствующие заболевания
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медики начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей

Медики начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали три случая смерти среди несовершеннолетних, которые заболели коронавирусной инфекцией. Об этом "КП-Барнаул" рассказали в краевом минздраве.

- Первый случай смерти наступил непосредственно от ковида. Два других летальных случая были связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей. После длительного лечения специалистам удалось победить COVID-19, но те процессы, которые были запущены в организме агрессивной инфекцией спровоцировали более тяжелое течение сопутствующего заболевания и привели к необратимым последствиям, - сообщили в ведомстве.

По словам главного детского инфекциониста региона Галины Филипповой, начиная с сентября, медики начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей. В процентном отношении их, конечно, гораздо меньше, чем среди взрослых (где-то 1%). Но тем не менее тяжелые формы встречаются у подростков, а также у детей с сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями в виде гематологических проблем, пороков сердца.

С тяжелым течением болезни детям так же, как и взрослым, может потребоваться искусственная вентиляция легких. В настоящее время в ковидном госпитале для детей, который работает в Барнауле на базе Городской больницы №11, в отделении реанимации находятся 3 ребёнка, а один из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вирус стал агрессивнее. В Алтайском крае продолжает мутировать ковид

В регионе еще не сформировался популяционный иммунитет (подробнее)

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости