В Алтайском крае три ребенка скончались от ковида

Медики начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зарегистрировали три случая смерти среди несовершеннолетних, которые заболели коронавирусной инфекцией. Об этом "КП-Барнаул" рассказали в краевом минздраве.

- Первый случай смерти наступил непосредственно от ковида. Два других летальных случая были связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей. После длительного лечения специалистам удалось победить COVID-19, но те процессы, которые были запущены в организме агрессивной инфекцией спровоцировали более тяжелое течение сопутствующего заболевания и привели к необратимым последствиям, - сообщили в ведомстве.

По словам главного детского инфекциониста региона Галины Филипповой, начиная с сентября, медики начали отмечать наличие тяжелых форм среди детей. В процентном отношении их, конечно, гораздо меньше, чем среди взрослых (где-то 1%). Но тем не менее тяжелые формы встречаются у подростков, а также у детей с сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями в виде гематологических проблем, пороков сердца.

С тяжелым течением болезни детям так же, как и взрослым, может потребоваться искусственная вентиляция легких. В настоящее время в ковидном госпитале для детей, который работает в Барнауле на базе Городской больницы №11, в отделении реанимации находятся 3 ребёнка, а один из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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