18 участков дорог отремонтируют по нацпроекту в Барнауле в 2022 году

В 2022 году предстоит ремонт 18 участков дорог в краевой столице Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выбрали объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Об этом сообщает мэрия города.

–Предстоит выполнить ремонт на 18 дорожных объектах общей протяженностью 24,44 км и построить новую дорогу по ул.Сиреневой, от ул.Балтийской до проезда Северного Власихинского протяженностью 0,6 км, – отметили в горадминистрации.

Всего на реализацию нацпроекта в 2022 году выделили 914 млн рублей. Полный список объектов можно найти здесь.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в Барнауле завершили работы на 23 дорожных объектах. Из этого числа 20 участков отремонтировали. Также построили новую дорогу и реконструировали два моста.