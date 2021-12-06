Какие дороги обновят и построят в Барнауле в 2022 году

В 2021 году в Барнауле завершили работы на 23 дорожных объектах Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Барнауле продолжат обновлять дороги. О том, где именно проведут работы и что уже сделали, во время пресс-конференции рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи краевой столицы Антон Шеломенцев.

Что уже сделали

В 2021 году в Барнауле завершили работы на 23 дорожных объектах. Из этого числа 20 участков отремонтировали. Также построили новую дорогу по проезду Северному Власихинскому, от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Кроме того, реконструировали два моста: через реку Власиха на улице Мамонтова и через Барнаулку по улице Челюскинцев.

– Мы уже приступили к реализации проектов следующего года. Участок Змеиногорского тракта – от улицы Горнолыжной до пункта ГАИ выполнен на 80%. В следующем году останется построить тротуары и велодорожки, нанести разметку, поменять остановочные павильоны. И объект уже будет закончен, – отметил Антон Шеломенцев.

Председатель комитета напомнил, что Барнаул участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2007 года. За эти время автомобильные дороги краевой столицы привели в нормативное состояние с 37,3% до 74,4%. Отремонтировали 170 объектов, построили 3 дороги, реконструировали 3 объекта общей протяженностью 250 километров.

Планы на 2022 год

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в следующем году проведут работы на 18 объектах, а также построят новую дорогу на улице Сиреневой, от Балтийской до проезда Северного Власихинского протяженностью 0,6 километров. Всего на реализацию нацпроекта в 2022 краевой столице выделили 914 млн рублей.

По индивидуальной программе развития Алтайского края в краевой столице построят дороги в микрорайонах в районе улицы Христенко и улицы 280 лет Барнаула.

– Это важные объекты для населения. Дома в микрорайонах уже введены в эксплуатацию и заселены, а улиц там нет, – сказал Антон Шеломенцев.

Кроме того, в следующем году стартует программа «Стимул», планируют выполнить работы на двух участках: по улице 65 лет Победы и проспекте Энергетиков.

– По проспекту Энергетиков предусмотрен серьезный объем работы от Взлетной до Власихинской, – говорит Шеломенцев. – Будет с нуля построена четырехполосная дорога со всеми необходимыми коммуникациями: ливневая канализация, тротуары. Из-за недостатка зеленых зон в этом микрорайоне было принято решение по центральной части дороги обустроить аллею с деревьями и прогулочной зоной.

Говоря о других масштабных работах, Антон Шеломенцев назвал проект минтранса – строительство двухуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор. А специалисты из Упрдор «Алтай» проведут капитальный ремонт моста на Павловском тракте в районе выезда к аэропорту.

Напомним, ранее мы писали подробно рассказывали о том, что в Барнауле планируют провести реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Работы могут начать уже весной 2022 года.

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