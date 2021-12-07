На Алтае прокуратура признала законным новые правила по убою скота

С 11 ноября сельские жители могут продавать только мясо животных, забитых на специальных бойнях Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края подтвердила правомерность введения новых правил по убою домашнего скота. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на ответ ведомства региональному отделению ОНФ.

В документе говорится, запрет предусмотрен техрегламентом Таможенного союза, членом которого является Россия, эти требования обязательны.

– Органы госвласти субъектов РФ не вправе осуществлять самостоятельное правовое регулирование вопросов, Закрепленных в международных соглашения, ратифицированных Российской Федерацие, – говорится в ответе ведомства.

Ранее мы писали о том, что с 11 ноября сельские жители могут продавать только мясо животных, забитых на специальных бойнях. Иначе ветеринарная служба не выдаст документов на продукцию.