Алтайские общественники просят прокуратуру оценить законность запрета на «домашний» убой скота

Не во всех районах есть специально оборудованные убойные пункты Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направили прокурору Алтайского края письмо с просьбой оценить законность запрета на «домашний убой скота, который начал действовать в регионе с 11 ноября. Теперь сельские жители могут продавать только мясо животных, забитых на специальных бойнях. Иначе ветеринарная служба не выдаст документов на продукцию. При этом часть сельчан просто не могут выполнить новые требования, так как далеко не во всех районах есть специально оборудованные убойные пункты.

Отсутствие боен

Как указано в письме ОНФ прокурору, проблемы с убоем есть в 20 районах Алтайского края.

– В 10 районах боенских пунктов вообще (Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Крутихинский, Кытмановский, Солонешенский, Солтонский, Угловский).

– В 2-х районах (Ребрихинский и Топчихинский) специализированные бойни есть, однако это подразделения промышленных свиноводческих комплексов. Обычные сельчане не могут ими воспользоваться.

–8-ми районах бойни не оказывают услуги частникам, хотя потенциально могли бы (Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Родинский, Суетский, Табунский, Третьяковский).

При этом, как отмечают общественники, в регионе 44% населения живет в сельской местности, и для многих семей продажа продукции ЛПХ зачастую – основной источник доходов.

Так, к примеру, жители Ребрихинского района обратились к губернатору с просьбой отменить введенный запрет. Сельчане боятся, что из-за новых правил они могут остаться без средств к существованию

– Ближайшие бойни находятся в соседних районах, до которых расстояние более 100 км. Большинство жителей района выращивают сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах на мясо с целью продажи для получения необходимых средств к существованию. Рабочих мест в селе почти нет, а если кто трудоустроен, то имеют очень низкий уровень заработной платы. Таким образом, данный запрет выдачи ветеринарных сопроводительных документов на мясо по забою в личных подсобных хозяйствах усугубляет, – рассказали жители Ребрихинского района.

Оценка законности

Общественники просят провести прокурорскую проверку и оценить законность нового запрета на убой.

– Хотелось бы, чтобы при принятии таких решений на чаше весов взвешивали, чем это грозит региональному продукту. Прежде всего, это касается нашего внутреннего потребления. Также нам ставят задачи по экспорту, а будет ли чего экспортировать? – сказал в разговоре с «КП» руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Напомним, ранее сообщалось, что алтайские продавцы прогнозируют рост цен на мясо после введения «убойного» запрета. Также не исключено, что доля непроверенного мяса на рынке увеличится.

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