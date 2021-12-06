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Происшествия6 декабря 2021 7:11

В полиции рассказали детали ДТП с лобовым столкновением в Бийске

Госпитализированы три человека, в том числе ребенок
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Три человека попали в больницу, одному водителю оказали медпомощь без госпитализации

Три человека попали в больницу, одному водителю оказали медпомощь без госпитализации

Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция Бийска разбирается в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, произошедшей вечером 5 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Предварительно установлено, что в 18. 40 на 15 километре автодороги Р-368 «Бийск – Белокуриха», водитель – парень 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Altezza, двигаясь от города Бийска в направлении села Смоленское, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail, под управлением водителя – мужчины 1983 года рождения, - рассказывают в полиции.

На месте погиб водитель Тойоты, его пассажирка – 21-летняя девушка, а также 40-летняя женщина из Ниссана и восьмилетний мальчик госпитализированы. Водитель внедорожника также получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Проверка продолжается.