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Происшествия6 декабря 2021 1:50

Лобовое ДТП произошло в Бийске

Один человек погиб на месте аварии.
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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ДТП в Бийске с лобовым столкновением (фото: скриншот страницы www.instagram.com/p/CXGiVNpopXw/)

ДТП в Бийске с лобовым столкновением (фото: скриншот страницы www.instagram.com/p/CXGiVNpopXw/)

В воскресенье вечером, 5 декабря, в Бийске произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщается в группе drom_22_biysk.

- В 18:30 на трассе Бийск-Белокуриха произошло лобовое столкновение в районе моста через реку Катунь (после поворота на Иконниково). Toyota Altezza сошлась с Nissan X-Trail. Есть пострадавшие. Женщина и дети доставлены в больницу, - говорится в сообщении.

За рулем Тойоты находится молодой парень. В результате столкновения его сильно зажало в автомобиле и он погиб на месте аварии еще до приезда медиков.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.