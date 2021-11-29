Алтайскую прокуратуру заинтересовало отсутствие автобуса для школьников в поселке Лесной

Водители общественного транспорта якобы высаживают детей в не предусмотренных местах или провозят мимо остановок. ФОТО: Скриншот «Barnaul 22»

В Алтайском крае прокуратора проведет проверку после сообщений в СМИ о том, что дети из поселка Лесной вынуждены сами добираться до места учебы на общественном транспорте, так как школьный автобус сломан. Об этом сообщает ведомство.

Отметим, что добираются до школы самостоятельно и ученики младших классов. Родители жалуются, что водители автобусов якобы высаживают детей в не предусмотренных местах или провозят мимо остановок. Сообщение появилось в группе «Barnaul 22».

- Водители провозят детей мимо, хотя ребенок стоит на выход, жмёт на кнопку. Эта ситуация уже не первый раз, конкретно с моим ребенком. Сегодня по билету провёз извозчик ООО "Транском". Их диспетчер сказала мне, что, возможно, ребёнок сам виноват - поздно встал к выходу. Были свидетели в автобусе, кричали водителю, чтобы он остановился. В итоге дети шли по мокрому снегу назад, - пишет участница сообщества.

Прокуратура проводит проверку, на основе которой будет дана оценка организации перевозки детей к месту обучения, а также работе автоперевозчиков.

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