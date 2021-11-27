На Алтае оштрафовали водителя, который не высадил пассажирку на остановке

Пассажир не должен просить водителя об остановке Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор по Республике Алтай оштрафовал водителя, который не высадил женщину на остановке. В ведомстве рассказали, как пассажиры могут отстоять свои права и куда следует обращаться, если их нарушают.

Проехал мимо

Поводом для разбирательства стала жалоба одной из пассажирок. Женщина рассказала, что встала со своего места, чтобы приготовиться к выходу, но автобус проехал мимо остановки. На возмущение пассажирки водитель в грубой форме сказал, что она должна была предупредить заранее.

«По поводу хамства со стороны водителя автобуса по отношению к пассажиру обращение перенаправлено в Прокуратуру Майминского района, для принятия мер. Также проведена беседа с владельцев автобуса о недопустимости подобных фактов в дальнейшем», – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Там подчеркнули, что водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажира только после полной остановки автобуса, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

В Роспотребнадзоре пояснили, что пассажир не должен просить водителя об остановке в нужном месте, он обязан останавливаться на каждой . Неважно, сказал об этом кто-то из пассажиров или нет.

– Исключение — остановки по требованию. О них стоит предупредить водителя или кондуктора заранее. Но если на такой остановке стоят люди, водитель все равно должен остановиться. Независимо от того, помахали ему рукой или нет, – добавили в ведомстве.

Водителя, который не остановился, оштрафовали. Постановление пока не вступило в законную силу.

Куда обращаться, если права нарушили

Если водитель не затормозил на обязательной остановке или проигнорировал требование пассажира, необходимо жаловаться в транспортную компанию, в которой обслуживается этот автобус.

Претензию перевозчику нужно составлять в двух экземплярах и подавать в письменном виде. Необходимо описать обстоятельства, из-за которых она подается, приложить подтверждающие документы, как минимум билет.

Детей высаживать нельзя

В ведомстве напомнили, что 7 марта 2021 года в федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. Это правило действует только в тех случаях, когда дети едут одни.

Также ввели штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства (ст. 11.33 ч.2.1 КоАП РФ).

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