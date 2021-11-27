Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 11:00

На Алтае оштрафовали водителя, который не высадил пассажирку на остановке

Рассказываем, как отстоять свои права
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пассажир не должен просить водителя об остановке

Пассажир не должен просить водителя об остановке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор по Республике Алтай оштрафовал водителя, который не высадил женщину на остановке. В ведомстве рассказали, как пассажиры могут отстоять свои права и куда следует обращаться, если их нарушают.

Проехал мимо

Поводом для разбирательства стала жалоба одной из пассажирок. Женщина рассказала, что встала со своего места, чтобы приготовиться к выходу, но автобус проехал мимо остановки. На возмущение пассажирки водитель в грубой форме сказал, что она должна была предупредить заранее.

«По поводу хамства со стороны водителя автобуса по отношению к пассажиру обращение перенаправлено в Прокуратуру Майминского района, для принятия мер. Также проведена беседа с владельцев автобуса о недопустимости подобных фактов в дальнейшем», – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Там подчеркнули, что водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажира только после полной остановки автобуса, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

В Роспотребнадзоре пояснили, что пассажир не должен просить водителя об остановке в нужном месте, он обязан останавливаться на каждой . Неважно, сказал об этом кто-то из пассажиров или нет.

– Исключение — остановки по требованию. О них стоит предупредить водителя или кондуктора заранее. Но если на такой остановке стоят люди, водитель все равно должен остановиться. Независимо от того, помахали ему рукой или нет, – добавили в ведомстве.

Водителя, который не остановился, оштрафовали. Постановление пока не вступило в законную силу.

Куда обращаться, если права нарушили

Если водитель не затормозил на обязательной остановке или проигнорировал требование пассажира, необходимо жаловаться в транспортную компанию, в которой обслуживается этот автобус.

Претензию перевозчику нужно составлять в двух экземплярах и подавать в письменном виде. Необходимо описать обстоятельства, из-за которых она подается, приложить подтверждающие документы, как минимум билет.

Детей высаживать нельзя

В ведомстве напомнили, что 7 марта 2021 года в федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. Это правило действует только в тех случаях, когда дети едут одни.

Также ввели штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства (ст. 11.33 ч.2.1 КоАП РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульцы жалуются на забитый под завязку общественный транспорт

В итоге многие опоздали на учебу и работу (подробнее)

Интересное