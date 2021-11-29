В Алтайском крае назначили нового министра экономического развития

Анатолий Нагорнов с 1 января 2017 года занимал пост заместителя министра экономического развития. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае Анатолия Нагорнова назначили министром экономического развития региона. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Ранее депутаты АКЗС на сессии 26 ноября одобрили губернатору его кандидатуру на должность зампреда правительства Алтайского края и министра экономразвития.

Анатолий Нагорнов с 1 января 2017 года занимал пост заместителя министра экономического развития. Чиновник с конца 2019 года исполнял обязанности министра экономического развития региона и некоторые обязанности заместителя Председателя Правительства.

- Он проделал большой объем работы, связанной с улучшением инвестиционного климата, привлечением в регион федеральных инвестиционных ресурсов. Анатолий Нагорнов организовал подготовку Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, - пишет пресс-служба АКЗС о новом министре экономразвития.

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