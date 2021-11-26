Депутаты АКЗС одобрили кандидатуру нового министра экономразвития Алтайского края

С 1 января 2017 года Анатолий Нагорнов занимал пост заместителя министра экономического развития. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Депутаты АКЗС одобрили губернатору кандидатуру Анатолия Нагорного на должность зампреда правительства Алтайского края и министра экономического развития. Данное решение было принято на сессии 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Известно, что Анатолий Нагорнов с конца 2019 года уже исполнял обязанности министра экономического развития региона. Также выполнял ряд обязанностей заместителя Председателя Правительства.

«Он проделал большой объем работы, связанной с улучшением инвестиционного климата, привлечением в регион федеральных инвестиционных ресурсов. Анатолий Нагорнов организовал подготовку Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года», - пишет пресс-служба АКЗС.

Добавим, что Анатолий Нагорнов родился в 1958 году в Шипуново, окончил Алтайский политехнический институт (сейчас АлтГТУ). За годы карьеры чиновник работал на предприятиях города, в Барнаульском горисполкоме, комитете администрации края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С 1 января 2017 года Анатолий Нагорнов занимал пост заместителя министра экономразвития.

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