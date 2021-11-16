Губернатор Томенко предложил кандидатуру Анатолия Нагорнова на должность зампреда правительства и министр

Чиновник организовал подготовку стратегии социально-экономического развития края до 2035 год Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Виктор Томенко внес в АКЗС кандидатуру Анатолия Нагорнова на назначение на должность зампреда правительства региона, а также министра экономразвития Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Анатолий Нагорнов с конца 2019 года исполняет обязанности министра экономического развития, на него также возложено исполнение ряда обязанностей заместителя председателя правительства. Часть обязанностей экономического зампреда после отставки Павла Дитятева губернатор Виктор Томенко взял на себя, часть возложил на Виталия Снесаря, – рассказали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что на должности замглавы министра экономразвития Нагорнов проделал большой объем работы, связанный с привлечением инвестиций в регион. Также чиновник организовал подготовку стратегии социально-экономического развития края до 2035 год.

Известно, что Нагорнов закончил местных «политех», служил в армии. Карьерный путь начинал на предприятии в Барнауле.