Барнаульцы могут оплатить налоги в любом почтовом отделении города

Адрес и режим работы ближайшего почтового отделения можно уточнить на официальном сайте компании или в мобильном приложении. Фото: пресс-службы управления ФНС по Алтайскому краю

Жители Барнаула могут оплатить налоги дома во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом, а также в любом почтовом отделении, сообщает пресс-служба администрации города. С 1 декабря наступает единый срок уплаты имущественных налогов для владельцев транспорта, земельных участков, квартир и жилых домов.

- Для оплаты налога необходимо предъявить уведомление от ФНС оператору или почтальону. При его отсутствии оператор поможет узнать задолженность по номеру ИНН. Оказание услуги занимает не более пары минут, по факту внесения денег выдается фискальный чек, - пишет пресс-служба.

Адрес и режим работы ближайшего почтового отделения можно уточнить на официальном сайте компании или в мобильном приложении. Добавим, что на сайте и в приложении можно заранее записаться на прием.

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