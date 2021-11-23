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Общество23 ноября 2021 8:20

Клиентов МФЦ Алтайского края на прием записывает робот Алина

Она уже обработала 11,5 тысяч заявок
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Алину "приняли" на работу еще в сентябре

Алину "приняли" на работу еще в сентябре

Фото: Анна СЕМИНА

Жители и гости Алтайского края могут записаться на прием в МФЦ, минуя оператора – через виртуального консультанта – робота Алину, сообщают в центре.

- Робот может записать в центры «Мои Документы» во всех городах Алтайского края и в ряде районов. К концу ноября в этот список войдут все филиалы МФЦ Алтайского края, - рассказывают в организации.

Чтобы попасть на прием, достаточно попросить ассистента записать. Проект был разработан и запущен в сентябре. Алина уже обработала порядка 11,5 тысяч звонков. От общего числа обращений это 30%.

- С 20 ноября виртуальный консультант начал работать и на нашем сайте – mfc22.ru в чате на главной странице, - отметила Юлия Прокоп, начальник центра телефонного обслуживания МФЦ Алтайского края.