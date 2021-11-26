Больше месячной нормы осадков выпало в столице Алтайского края

Только за 25 ноября выпало 21 мм при ноябрьской норме в 29 мм. Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле за двое суток выпало больше месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Только за 25 ноября – 21 мм при ноябрьской норме в 29 мм. Ситуация осложнилась резкими температурными перепадами: днем 25 ноября воздух прогрелся до +4 и пошел дождь, а в ночь на 26 ноября похолодало до -16, - пишет пресс-служба.

Ночью на дорогах работали 144 единицы снегоуборочной техники. Машины вывозили снег, а также чистили ливнеприемники, отводили воду с проспектов и улиц города. В пресс-службе рассказали, что из Барнаула вывезли более пяти тысяч кубометров снега. Днем дорожные службы продолжают работать, на дороги вышли 94 единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожные службы Барнаула ночью 26 ноября работали в усиленном режиме

На дорогах работали 144 единицы снегоуборочной техники (подробнее)