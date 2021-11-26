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Общество26 ноября 2021 2:53

Дорожные службы Барнаула ночью 26 ноября работали в усиленном режиме

На дорогах работали 144 единицы снегоуборочной техники
Антонина Лышова
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Снег вывозили с главных проспектов и улиц города.

Снег вывозили с главных проспектов и улиц города.

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле ночью 26 ноября на дорогах работали 144 единицы снегоуборочной техники. Дорожные службы в усиленном режиме продолжают бороться со снегом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, погрузчики вывозили снег с проспектов Ленина, Строителей, Красноармейского, участков улиц Сизова, Пионеров, Анатолия, М. Горького, Юрина, 50 лет СССР, Георгиева.

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- Просьба к водителям без острой необходимости не пользоваться личным автотранспортом, на дорогах быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, - пишет пресс-служба.

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