В Барнауле начали сносить аварийный многоквартирный дом на Ленина

Дом построили в 1951 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня, 26 октября, приступили к сносу аварийного многоквартирного дома по адресу: проспект Ленина 129/3. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этот двухэтажный дом построили в 1951 году, а признали его аварийным в 2012 году. На данный момент уже произвели демонтаж кровли и разобрали несущие строительные конструкции.

- В соответствии с краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы в Барнауле на сегодняшний день заключены муниципальные контракты на проектные работы по 40 домам для последующего сноса, - пишет пресс-служба.

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