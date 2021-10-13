Прокуратура ускорит расселение аварийного дома на Интернациональной в Барнауле

Еще в 2019 году здание было признано аварийным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратора в Барнауле подала исковое заявление в суд по поводу расселения аварийного дома на ул. Интернациональная, 129 А, сообщает «Банкфакс».

Это здание построили в 1907 году. Жители дома боятся, что не смогут пережить зиму из-за частично отсутствующей крыши, а также потолков, которые начали осыпаться. Большая часть жителей - пенсионеры, некоторые живут там по социальному найму. Еще в 2019 году здание было признано аварийным, но формально оно не может быть внесено в соответствующую программу, потому что в нее входят дома, признанные таковыми до начала 2017 года.

Проведя проверку, Прокуратура установила, что техническое состояние этого здания ухудшается. Жить там становится опасно. Исковое заявление подано в суд в интересах жильцов, чтобы им предоставили новое жилье.

- Ведомство требует, чтобы тем, кто проживает здесь по договорам соцнайма, предоставили новые жилые помещения. Данный вопрос надзорное ведомство поставило на контроль, - пишет издание.

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