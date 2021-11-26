В Барнауле мужчина украл телефон у кассира в кафе

На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле девушка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что у нее похитили телефон за 40 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю.

- В ходе разбирательства было установлено, что девушка работает кассиром в одном из кафе Барнаула. Кража произошла в тот момент, когда потерпевшая, приняв заказ, отошла на кухню и при этом оставила свой гаджет на кассе. Вернувшись, заявительница обнаружила пропажу телефона, - пишет ведомство.

Полицейские почти сразу установили местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался мужчина без определенного места жительства, к тому же ранее судимый за кражу. Телефон в ходе обыска изъяли. На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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