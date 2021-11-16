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Происшествия16 ноября 2021 12:00

На Алтае мужчина украл музыкальную колонку в подарок жене

Сумма ущерба магазину составила 8617 рублей
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Продавцы сначала сами хотели задержать грабителя, но им не удалось

Продавцы сначала сами хотели задержать грабителя, но им не удалось

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Первомайского района, который украл из магазина музыкальную колонку. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

– Мужчина зашел в магазин и, выждав момент, когда продавцы-консультанты отвлеклись, похитил музыкальную колонку и скрылся, ¬– рассказали в пресс-службе.

Продавцы сначала сами хотели задержать грабителя, но им не удалось. После этого они вызвали полицию. Правоохранители вычислили злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель. Сумма ущерба магазину составила свыше 8 тысячи рублей.