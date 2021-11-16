На Алтае мужчина украл музыкальную колонку в подарок жене

Продавцы сначала сами хотели задержать грабителя, но им не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Первомайского района, который украл из магазина музыкальную колонку. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

– Мужчина зашел в магазин и, выждав момент, когда продавцы-консультанты отвлеклись, похитил музыкальную колонку и скрылся, ¬– рассказали в пресс-службе.

Продавцы сначала сами хотели задержать грабителя, но им не удалось. После этого они вызвали полицию. Правоохранители вычислили злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель. Сумма ущерба магазину составила свыше 8 тысячи рублей.