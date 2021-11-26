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Экономика26 ноября 2021 3:36

В Благовещенском районе построят маслоэкстракционный завод за 15 млрд рублей

Завод должны построить до 2025 года
Антонина Лышова
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На предприятие будет 350 рабочих мест.

На предприятие будет 350 рабочих мест.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Благовещенском районе в селе Леньки построят маслоэкстракционный завод за 15 миллиардов рублей. Соглашение 25 ноября подписали правительство региона, администрация района и «Управляющая Компания Сигма Холдинг». Строительство должны закончить до 2025 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Думаю, что реализация проекта очень серьезно поможет улучшить показатели социально-экономического развития и этой части Алтайского края, и в целом повлияют на общие показатели нашей экономики и социальной сферы», - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Предприятие рассчитано на 350 рабочих мест. Со слов представителя компании Айдара Якупова, будут построены маслопрессовое, маслоэкстракционное производства, а также подразделения по рафинации, дезодорации и фасовке. В пресс-службе подчеркнули, что благодаря производству будет полностью закрыт существующий в регионе дефицит мощностей по переработке масличных культур. Продукцию в планах отправлять как на экспорт, так и на внутренний рынок.

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