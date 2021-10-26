В столице Алтайского края построят новый спортивный комплекс

Работы планируют завершить в июле 2022 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле строят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-центр официального сайта Алтайского края. Проект осуществляют в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Площадь объекта превышает 2 тысячи квадратных метров. Из краевого бюджета на строительство выделили 132 млн рублей. Работы планируют закончить в июле 2022 года.

На данный момент на объекте завершили все подготовительные работы, уже заложили фундамент, монтируют балки и колонны. В работах задействованы бригада из 20 человек и 3 единицы строительной техники.

- В помещении физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены два спортивных зала, раздевалки, тренерская и рабочая комната судей, медицинский кабинет, инвентарная, серверная, подсобные помещения. Также есть возможность заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья. Территория будет благоустроена, проектом предусмотрено устройство парковочных мест, - рассказал заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Вячеслав Пантелеев.

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