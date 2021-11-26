Алтайский министр здравоохранения рассказал, что в регионе от COVID-19 привилось 50% взрослого населения

Дмитрий Попов. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае 25 ноября в АКЗС во время Правительственного часа министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал депутатам, что сейчас в регионе от коронавируса привились около 50 % взрослого населения.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Алтайском крае сложная, заболеваемость в регионе выше среднероссийских показателей, что серьезным бременем ложится на всю систему здравоохранения. Сегодня вакцинирован 51% от взрослого населения. Алтайский край не может похвастаться формированием достаточной иммунной прослойки, - отметил Дмитрий Попов.

Министр подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должны 80%, это около 1,5 млн жителей. По последним данным оперштаба, в Алтайском крае прививается 996 174 человека, уже 133 889 жителей прошли повторную вакцинацию.

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