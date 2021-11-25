Алтайский министр здравоохранения Попов заявил, что может проводить экскурсии в ковидных госпиталях

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поддержал инициативу проводить экскурсии в ковидных госпиталях для непривитых Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поддержал инициативу проводить экскурсии в ковидных госпиталях для непривитых. Об этом сообщает ТАСС. Ранее медики крупных российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Врачи предложили лично посетить красные зоны, чтобы увидеть страдания болеющих пациентов.

– Я всегда готов даже быть экскурсоводом в наши ковидные госпитали, но это не для слабонервных. Это тяжелые, сложные больные, требующие элементарной помощи. Люди, которые зависят от кислорода, это тяжелая ситуация, она эмоционально тяжело переносится, - рассказал Дмитрий Попов.

По последним данным, на утро 25 ноября в Алтайском крае от коронавируса привились свыше 996 тыс. человек. Из них почти 134 тыс. получили первую прививку. Полностью привиты свыше 822 тыс. жителей.