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Здоровье25 ноября 2021 10:47

Алтайский министр здравоохранения Попов заявил, что может проводить экскурсии в ковидных госпиталях

По его словам, это зрелище не для слабонервных
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поддержал инициативу проводить экскурсии в ковидных госпиталях для непривитых

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поддержал инициативу проводить экскурсии в ковидных госпиталях для непривитых

Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поддержал инициативу проводить экскурсии в ковидных госпиталях для непривитых. Об этом сообщает ТАСС. Ранее медики крупных российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Врачи предложили лично посетить красные зоны, чтобы увидеть страдания болеющих пациентов.

– Я всегда готов даже быть экскурсоводом в наши ковидные госпитали, но это не для слабонервных. Это тяжелые, сложные больные, требующие элементарной помощи. Люди, которые зависят от кислорода, это тяжелая ситуация, она эмоционально тяжело переносится, - рассказал Дмитрий Попов.

По последним данным, на утро 25 ноября в Алтайском крае от коронавируса привились свыше 996 тыс. человек. Из них почти 134 тыс. получили первую прививку. Полностью привиты свыше 822 тыс. жителей.