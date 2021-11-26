В Барнауле трамвай сбил 73-летнего дедушку

Пенсионера госпитализировали. ФОТО: скриншот аккаунта gibdd22

В столице Алтайского края вечером 25 ноября трамвай сбил 73-летнего дедушку. ДТП произошло на пересечении ул. Северо-Западной и 80 Гвардейской Дивизии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Барнаулу.

- Предварительно было установлено, что водитель, женщина 1981 г.р., управляя трамваем Т3м, (городского пассажироперевозящего маршрута № 10, в салоне трамвая находилось около 80 пассажиров), совершила наезд на пешехода, мужчину 1948 г.р., который переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода, - пишет пресс-служба.

Пенсионер получил травмы разной степени тяжести. Мужчине сразу оказали медицинскую помощь в городской больнице №1, затем госпитализировали. Сотрудники полиции проведут проверку по факту аварии.

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