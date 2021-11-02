На Алтае автомобиль сбил дорожного рабочего

На месте ДТП Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

1 ноября в селе Сугул Чойского района автомобиль сбил дорожного рабочего. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

–38-летний житель Турочакского района, управляя автомобилем ГАЗ NEXT, при движении со стороны Горно-Алтайска в направлении села Сугул, выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на 44-летнего дорожного рабочего, жителя Новосибирской области,– отметили в ведомстве.

В момент аварии пострадавший находился на проезжей части дороги, и занимался подготовкой дорожного покрытия для нанесения горизонтальной разметки. Мужчину госпитализировали

Известно, что водитель автомобиля был трезвым. Полицейские возбудили уголовное дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).