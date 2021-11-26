В Алтайском крае 26 ноября 2021 года похолодает до -11 градусов

Синоптики прогнозируют в некоторых районах снег и метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае станет холоднее, столбики термометров опустятся до -6... -11 градусов, а по северу до -16 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Синоптики прогнозируют в некоторых районах снег и метели. На дорогах будет сильная гололедица, возможны снежные заносы, поэтому водителей просят быть внимательнее при управлении транспортными средствами. В Гидрометцентре обещают северно-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду, в восточных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, синоптики также обещают сильную гололедицу на дорогах. Температура воздуха составит -9... -11 градусов, ветер прогнозируют северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

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