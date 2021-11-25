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Общество25 ноября 2021 5:59

Чуть меньше половины месячной нормы осадков выпало в Барнауле 25 ноября 2021

Дорожники продолжают убирать снег
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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По данным синоптиков при месячной норме осадков в ноябре 29 мм, только за последние сутки выпала почти половина этого объема – 12,4 мм

По данным синоптиков при месячной норме осадков в ноябре 29 мм, только за последние сутки выпала почти половина этого объема – 12,4 мм

Фото: Татьяна Гейнрих

В результате обрушившегося на Барнаул снегопада в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– По данным синоптиков при месячной норме осадков в ноябре 29 мм, только за последние сутки выпала почти половина этого объема – 12,4 мм. Снегопад продолжается, в ближайшие сутки прогноз обещает усиление ветра, метель, возможны мокрый снег, дождь, гололед, снежные заносы, – предупредили в городской администрации.

Минувшей ночью на дороги Барнаула вышли 106 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь расчищали основные городские магистрали, по которым движется обещственный транспорт.

Всего из города вывезли около трех тысяч кубометров снега. В дневную смену дорожники продолжат работать в усиленном режиме.