Чуть меньше половины месячной нормы осадков выпало в Барнауле 25 ноября 2021

По данным синоптиков при месячной норме осадков в ноябре 29 мм, только за последние сутки выпала почти половина этого объема – 12,4 мм Фото: Татьяна Гейнрих

В результате обрушившегося на Барнаул снегопада в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– По данным синоптиков при месячной норме осадков в ноябре 29 мм, только за последние сутки выпала почти половина этого объема – 12,4 мм. Снегопад продолжается, в ближайшие сутки прогноз обещает усиление ветра, метель, возможны мокрый снег, дождь, гололед, снежные заносы, – предупредили в городской администрации.

Минувшей ночью на дороги Барнаула вышли 106 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь расчищали основные городские магистрали, по которым движется обещственный транспорт.

Всего из города вывезли около трех тысяч кубометров снега. В дневную смену дорожники продолжат работать в усиленном режиме.