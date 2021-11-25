Студенты-волонтеры вышли на улицы Барнаула чистить снег

В Барнауле выпала половина месячной нормы осадков Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле студенты-волонтеры вышли чистить снег на улицы города. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

– В целях оказания помощи по очистке пешеходных зон от снега сегодня в районах города организованы акции с участием студентов и учащихся высших и средних учебных заведений, – сообщили в горадминистрации.

На улицы города вышли студенты Алтайского транспортного техникума, архитектурно-строительного колледжа, техникума кинологии и предпринимательства, барнаульского железнодорожного лицея и других учебных заведений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле выпала половина месячной нормы осадков.